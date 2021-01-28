За останні три роки кількість українців, які тримають корів, зменшилася втричі. Причина – це не вигідно: витрати на утримання перевищують заробіток.

Джерело: Agronews

Упродовж останніх років кількість корів у селах суттєво зменшилася – тримати їх невигідно, витрати на господарство перевищують заробіток, дотацій від держави нема, землі для випасу поголів’я у селах не дають.

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Якщо дрібні фермери із прилеглих до великих міст регіонів мають можливість продавати молоко на базарах, то у мешканців віддалених сіл такої можливості немає: їздити до міста далеко, а заготівельники купують молоко вкрай дешево.

Крім того, утримання корів – трудомістка робота. І проблеми збільшуються, бо нема пасовищ, можливості і ресурсів купити корм, а також дуже мало варіантів збуту молока.

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