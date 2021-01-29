Китаю удалось восстановить свое лидерство на мировом рынке производства кормов для животных.

Источник: Feednavigator

В 2020 году Китай произвел 240 метрических тонн комбикорма и восстановил мировое лидерство в этой области. За последний год этой стране удалось увеличить изготовления кормов на 5% и обогнать Соединенные Штаты Америки.

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По оценкам глобального обзора Alltech по 2021, международный тоннаж кормов в прошлом году увеличился на 1% и достиг 1,88 миллиарда метрических тонн.

Также в список самых крупных производителей комбикормов вошли США, Бразилия, Индия, Мексика, Испания, Россия, Япония, Германия и Аргентина. В целом на эти страны приходится 63% мирового производства кормов, и их можно рассматривать как показатель общих тенденций в сельском хозяйстве.

Данные показывают, что 28% мирового производства кормов занимают корма для бройлеров, затем идут корма для свиней (24%), кур-несушек (14%), молочных коров (11%) и быков (10%). Корма для других видов животных занимают 7% от мирового объема производства, аквакультура – около 4%, а корма для домашних животных – только 2%.

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