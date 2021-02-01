Китайська компанія Fufeng Group хоче інвестувати в українську агропромисловість.

Джерело: Тернопільська ОДА

Компанія Fufeng Group хоче побудувати на території Тернопільської області завод із переробки кукурудзи, щоб створити свою виробничу базу у Європі.

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У разі погодження співпраці китайська компанія інвестує у створення підприємства 200 мільйонів доларів. Згодом інвестиції планують розширити до суми у 600 мільйонів доларів.

В основному продукцію планують експортувати до країн ЄС, але певну частку реалізовуватимуть і на внутрішньому ринку.

Тернопільщина є одним із лідерів із посівних площ кукурудзи. У 2020 році валовий збір становив 1246,1 тисяч тонн, а урожай з одного гектара становив 98,9 центнерів.

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