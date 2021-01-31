Проєкт " Покращення сталого сільського господарства в Україні", який впроваджується за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні та компанією Nestle у співпраці з Бернським університетом прикладних наук, буде продовжено у 2021 році.

Джерело: ІП АПК України

Про було оголошено під час засідання керівного комітету проекту "Покращення сталого сільського господарства в Україні".

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Цей проєкт має важливе значення для розвитку сільського господарства в Україні, а також в рамках забезпечення продовольчої безпеки, яка наразі є ключовим елементом державної політики багатьох країн. Україна, як основний експортер сільськогосподарської та харчової продукції, підтримує реалізацію проєктів, які підтримують стале виробництво аграрної продукції та розвивають малих і середніх виробників, – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Учасники заходу обговорили результати діяльності проєкту за 2019-2020 роки і подальші кроки для реалізації у 2021 року.

В рамках проєкту було відібрано фермерські господарства, на прикладі яких буде впроваджена експериментальна бізнес-модель дорадництва. Відібраним ФГ буде надано консультаційний супровід з впровадження кращих технологій вирощування пшениці та гірчиці для подальшого виробництва пшеничного борошна та насіння гірчиці. Їх досвід буде використаний для подальшого аналізу та вдосконалення моделі дорадництва.

З якими країнами Україна має торгівельні контракти на реалізацію сільськогосподарської продукції? Читайте в матеріалах Агро24 "Українські супермаркети продають литовську картоплю" та "Йорданія придбала українську пшеницю".