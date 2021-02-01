Китайская компания Fufeng Group хочет инвестировать в украинскую агропромышленность.

Источник: Тернопольская ОГА

Компания Fufeng Group хочет построить на территории Тернопольской области завод по переработке кукурузы, чтобы создать свою производственную базу в Европе.

Интересно Швейцария и в дальнейшем будет поддерживать украинских аграриев

В случае согласования сотрудничества китайская компания инвестирует в создание предприятия 200 миллионов долларов. Потом инвестиции планируют расширить до суммы в 600 миллионов долларов.

В основном продукцию планируют экспортировать в страны ЕС, но определенную долю будут реализовывать и на внутреннем рынке.

Тернопольщина является одним из лидеров по посевным площадям кукурузы. В 2020 году валовой сбор составил 1246,1 тысяч тонн, а урожай с одного гектара составил 98,9 центнеров.

Как писал Агро 24, Иордания приобрела украинскую пшеницу.