Наркотики виявили в бананах

РосЗМІ із посиланням на місцеве видання Ecuavisa пишуть, що місцева влада оцінює вартість товару в 6,3 мільйонів доларів, однак після прибуття в Петербург ціна вантажу збільшилася б до 254,6 мільйони доларів, передає 24 Канал.

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Згідно цієї справи заарештовано двоє людей, включно з директором маркетингової компанії, що стояла за постачанням. Місцеві закони передбачають для підозрюваних від 10 до 13 років тюремного ув'язнення.

В поліції Еквадору також розповіли, що тільки тільки у 2024 році правоохоронці змогли вилучити 140 тонн наркотиків. По всій країні в поточному році було проведено 4769 операцій, пов'язаних із незаконним обігом нарковмісних речовин, під час операцій було заарештовано 6074 людини.

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