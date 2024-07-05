Наркотики виявили в бананах
РосЗМІ із посиланням на місцеве видання Ecuavisa пишуть, що місцева влада оцінює вартість товару в 6,3 мільйонів доларів, однак після прибуття в Петербург ціна вантажу збільшилася б до 254,6 мільйони доларів, передає 24 Канал.
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Згідно цієї справи заарештовано двоє людей, включно з директором маркетингової компанії, що стояла за постачанням. Місцеві закони передбачають для підозрюваних від 10 до 13 років тюремного ув'язнення.
В поліції Еквадору також розповіли, що тільки тільки у 2024 році правоохоронці змогли вилучити 140 тонн наркотиків. По всій країні в поточному році було проведено 4769 операцій, пов'язаних із незаконним обігом нарковмісних речовин, під час операцій було заарештовано 6074 людини.
Велика Британія допоможе знаходити викрадене росіянами українське зерно
- Велика Британія буде допомагати в пошуку українського зерна, викраденого росіянами.
- Українська та британська сторони створюють систему визначення походження зерна, очікують запуск у 2024 році.
- Ця система дозволить точно встановлювати походження зерна з різних регіонів для виявлення викраденого з окупованих територій.
- Російські окупанти використовують нову схему вивозу українського зерна через порти Росії, в обхід міжнародного законодавства.