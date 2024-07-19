Скільки зерна зібрано станом на зараз

За повідомленням Мінагрополітики, аграрії всіх областей збирають ранні зернові культури, повідомляє 24 Канал. Загалом наразі вже обмолочено 4 403,25 тисяч гектар зернових і олійних. Фермери намолотили 15,7 мільйонів тонн нового врожаю.

Читайте також Україна за пів року продала та купила товарів на 52,7 мільярда доларів

Зокрема:

пшениці – обмолочено 2 626,5 тисяч гектар, намолочено 10,3 мільйонів тонн;

ячменю – обмолочено 824,2 тисяч гектар, намолочено 3,1 мільйонів тонн;

гороху – обмолочено 154,7 тисяч гектар, намолочено 319,3 тисяч тонн;

ріпаку – обмолочено 779,1 тисяч гектар, намолочено 1,8 мільйонів тонн насіння;

сої – обмолочено 0,15 тисяч гектар, намолочено 0,29 тисяч тонн.

Аграрії Херсонщини розпочали збирання проса, якого обмолочено 50 га і намолочено 80 тонн насіння.

По збиранню зернових лідирують аграрії наступних областей:

Одеська – обмолочено 629,4 тисяч гектар,

Дніпропетровська – обмолочено 544,2 тисяч гектар,

Миколаївська, де обмолочено 527,5 тисяч гектар.

Цікаво! По урожайності зараз лідирує Івано-Франківська область з показником 65,1 центнера з гектара.

Цьогоріч жнива розпочалися рано

Власник "Південної аграрно-експортної компанії" Юрій Кормишкін повідомляв, що 6 червня в Україні почалися жнива зернових культур, першими почали аграрії Миколаївської області – на полях агрохолдингу "ПАЕК" збирали озимий ячмінь.

З кожним роком жнива починаються все раніше. Миколаївщина, як завжди, перша. Сьогодні на полях одного з господарств компанії СП "ПАЕК" почали збирати урожай озимого ячменю. Комбайни в полі. Дай Бог нам спокійно зібрати урожай. Дякуємо нашим захисникам за можливість продовжувати працювати на рідній землі. Разом до Перемоги,

– сказав Кормишкін.

В роботі задіювали зернозбиральні комбайни New Holland. За словами аграрія, для України це дуже ранні жнива.