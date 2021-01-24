Сімферопольське водосховище не може забезпечити людей питною водою. Його вода забруднена хімікатами та відходами.

Використовувати воду із Сімферопольського водосховища для пиття не можна, оскільки вона забруднена. Про це повідомив кандидат хімічних наук Костянтин Работягов, повідомляє Крим.Реалії.

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Хімік пояснив, що річка Салгир, яка живить Сімферопольське водосховище, протікає від Ангарського перевалу та проходить через всі населені пункти Салгирскої долини.

Неможливо контролювати обсяги скидів на цьому шляху. Понад те, деякі населені пункти не обладнані каналізацією, тому все це потрапляє в Салгир, а потім – у водосховище, –сказав Работягов.

Він також розповів, що в найбільш вигідному становищі перебувають мешканці прибережних районів Південного берега Криму, бо вони споживають джерельну воду з водозаборів, які розташовані у верхів’ях головної гряди Кримських гір.

Мешканцям долини радять перед вживанням води кілька днів відстоювати її у відкритій тарі й очищати за допомогою побутових фільтрів. Це дасть змогу знизити обсяг суспензії та зменшити неприємний запах.

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