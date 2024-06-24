Який розмір допомоги та як її отримати

Прийом заявок на окрему бюджетну субсидію почнеться 25 червня 2024 року, о 10:00 в Державному аграрному реєстрі. Допомога надаватиметься у розмірі 4 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь сільгосппризначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 гектарів земель.

Читайте також Аграрії закликали депутатів запровадити для них знижену ставку акцизу на пальне

Прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець розпочнеться 27 червня, о 10:00 в Державному аграрному реєстрі.

Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тисяч гривень на кожну голову.

Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів - у розмірі 2 тисячі гривень на одну голову.

Важливо Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії усіх областей окрім територій, тимчасово окупованих та зони активних бойових дій. При реєстрації у ДАР заявок на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, подання заявок припиняється. Про це оголосять в ДАР та на сайті Мінагрополітики.

Державні програми для розвитку фермерських господарств