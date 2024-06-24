Який розмір допомоги та як її отримати
Прийом заявок на окрему бюджетну субсидію почнеться 25 червня 2024 року, о 10:00 в Державному аграрному реєстрі. Допомога надаватиметься у розмірі 4 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь сільгосппризначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 гектарів земель.
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Прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець розпочнеться 27 червня, о 10:00 в Державному аграрному реєстрі.
- Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тисяч гривень на кожну голову.
- Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів - у розмірі 2 тисячі гривень на одну голову.
Державні програми для розвитку фермерських господарств
- Фермери також мають можливість скористатися державними програмами для розвитку господарств, які підготував Кабмін.
- Українські фермери продовжують активно працювати та розвивати агросектор навіть під час війни, наголошує виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький.
- До державних програм входять допомога для малих аграріїв, гранти на розвиток садів і теплиць, гарантії на кредити та компенсації за різними видами робіт у сільському господарстві.
- Фермери можуть подавати заявки на допомогу через Державний аграрний реєстр.