Комп’ютери з меду і сала: дизайнери створили неймовірні пристрої – фото

Відомі американські дизайнери Алекс Сайзмор і Хенк Бейєр виготовили з нетрадиційних матеріалів дивовижні аналоги комп’ютерів. Митці сподіваються шокувати людей, щоб дослідити емоційний зв’язок між людиною і товарами.

Джерело: Wired

Дизайнери створили комп’ютерні корпуси та аксесуари (клавіатури, мишки) із зовсім не пристосованих для електронних пристроїв матеріалів – меду, сала, льоду, торфу, глини, вугілля, вапняку, пісковика… При цьому деяка техніка навіть працює! Інші зразки – просто макети.

Зверніть увагу! Аграрна сфера: головні інновації останніх років

Сайзмор і Бейєр заявили, що спробують шокувати публіку (і це їм уже вдалося!), аби потім побачити набір емоцій – стрес, здивування, веселість, допитливість… Таким чином, дизайнери хочуть показати, що іноді емоції, які викликає продукт, важливіші за можливість практичного використання.

Ми не намагалися створити реальні робочі прототипи. Наші експонати – лише символи того, як проста заміна матеріалу предмета може змінити відносини між людьми та товарами, – спробували розшифрувати свою ідею Сайзмор і Бейєр.

Поки американські дизайнери вивчають сучасних людей, австралійські науковці взялися за творчість людей древніх. До вашої уваги – цікавий матеріал Агро24