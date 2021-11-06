Конкурент України: Китай знову зібрав рекордний урожай зерна
6 листопада 2021 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:AgroTimes
Впродовж семи років Китаю вдається підвищувати показники урожаю зерна. Така ситуація дозволяє КНР робити великі запаси зерна на подальші потреби.
Цього року урожай зерна в Китаї буде на рівні 650 мільйонів тонн. Такий великий урожай КНР вдається збирати вже сьомий рік поспіль.
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Як повідомляють чиновники, такий великий урожай дозволяє робити великі запаси зерна та не бути залежними від коливань на міжнародному ринку.
Також повідомляється, що Китай збирається й надалі підвищувати показники урожаю зерна та поповнювати свою запаси.
Зараз КНР накопичив резерви, які дозволять забезпечувати мешканців країни впродовж 1,5 років.