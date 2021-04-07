Компанії MicroSalt вдалося створити удосконалену формулу солі. Новий продукт позиціонується як більш здоровий та має нижчий вміст натрію.

Компанія уже запатентувала свою технологію та розпочала збір інвестицій на краудфандингу. MicroSalt — це натуральна сіль, яка приблизно в 100 разів менша за традиційну та потребує меншої кількості задля досягнення того ж рівня смаку.

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Розробник описує свій продукт як "частинки, покриті нанорозмірними кристалами солі". Носій (зазвичай мальтодекстрин) діє як транспортна молекула для доставки дрібних кристалів солі. Ці кристали природним чином прикріплюються до носія за допомогою електростатичних сил.

MicroSalt розчиняється майже відразу через надзвичайно малий розмір кристалів. У компанії запевняють, що їх продукт забезпечує однаковий рівень солоності порівняно з традиційним, маючи на 50% менше натрію. У планах — збільшити цей показник до 80%.

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