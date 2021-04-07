Компании MicroSalt удалось создать усовершенствованную формулу соли. Новый продукт позиционируется как более здоровый и имеет низкое содержание натрия.

Компания уже запатентовала свою технологию и начала сбор инвестиций на краудфандинг. MicroSalt – это натуральная соль, которая примерно в 100 раз меньше традиционной и требует меньшего количества для достижения того же уровня вкуса.

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Разработчик описывает свой продукт как "частицы, покрытые наноразмерными кристаллами соли". Носитель (обычно мальтодекстрин) действует как транспортная молекула для доставки мелких кристаллов соли. Эти кристаллы естественным образом прикрепляются к носителю с помощью электростатических сил.

MicroSalt растворяется почти сразу из-за чрезвычайно малых размеров кристаллов. В компании уверяют, что их продукт обеспечивает одинаковый уровень солености по сравнению с традиционным, имея на 50% меньше натрия. В планах – увеличить этот показатель до 80%.

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