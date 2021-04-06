Українські вчені виявили, що через посуху у яблуневих садах синтез органічних речовин може зменшуватися на третину. Також вони виявили сорт, який найкраще переносить посуху.

Вчені з Інституту садівництва НААН дослідили, що в посушливі та спекотні роки синтез органічних речовин у садах інтенсивного типу зменшується з 25 до 35% залежно від сорту. Найстійкішим до посухи виявився сорт Флоріна.

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Досліджували свіжі плоди яблуні зимових сортів Голден делішес, Флоріна, Ред чиф, Бені шогун, Чемпіон Рено. Насадження яблуні — інтенсивного типу, закладені за схемою 5 × 1,5 м на підщепі М9 із краплинним зрошенням та утриманням міжрядь саду під задернінням багаторічними травами, – пояснила співробітниця Бахмутської дослідної станції розсадництва Наталія Чигрин.

Високі температури та зменшення опадів у вегетаційний період 2020 року вплинули на зменшення маси плодів. Зокрема, середня маса плодів у порівнянні з середнім показником у Голден делішес зменшилася на 13%, Флоріна — на 19%, Ред чиф — на 14%, Бені шогун — на 10%, Чемпіон Рено — на 12%.

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