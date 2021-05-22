"Кошмарять" фермерів: в Україні з’явиться антирейдерська комісія

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує створити антирейдерську комісію, яка захищатиме фермерів після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року.

Про це заявив очільник міністерства Роман Лещенко під час круглого столу "Ринок землі: готовність держави та агросектору до повноцінного старту". За його словами, в міністерстві вже є проект наказу про створення комісії, який зараз фіналізується.

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У нас є амбіція створити антирейдерську комісію при міністерстві, в яку увійдуть представники Мінагрополітики, Мінекономіки та Мін'юсту, щоб в режимі реального часу реагувати та розв'язувати проблемні питання. Особливо вони стосуються колективних сільськогосподарських підприємств, що найбільше страждають від атак рейдерських груп, які "кошмарять" ці підприємства, – повідомив Роман Лещенко.

В Мінагрополітики також планують відкрити гарячу лінію для звернень фермерів. "Є звернення від керівництва і трудових колективів підприємств, де постійно здійснюються атаки, незаконно збирається урожай, блокується сільськогосподарська діяльність, не сплачуються податки, а підприємства штучно доводяться до банкрутства", – зазначив міністр.