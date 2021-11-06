У космосі виростили перець: що космонавти з нього приготували

Американські космонавти на Міжнародній космічній станції зуміли виростити перець. Вони не лише похизувалися урожаєм, а навіть встигли його продегустувати.

У червні на МКС доправили насіння перцю. Це відбулося у рамках експерименту для того, щоб з'ясувати, які овочі можна вирощувати в космосі.

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Подібні експерименти допомагають визначити можливі джерела їжі для тривалих космічних місій, до прикладу, на Марс.

Експеримент з перцем завершився вдало. Космонавти зібрали урожай та навіть приготували з його допомогою тако, інгредієнтами якого стали також яловичина фахітас та овочі.

Повідомляється, що частину вирощеного у космосі перцю скерують на Землю для детального вивчення. Також космонавти після дегустації заповнили спеціальні анкети.