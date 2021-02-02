Для кримського фермера Ернеста Абубуллаєва сніг не став перешкодою для сівби коріандру. Культуру посіяли при 4-градусному морозі.

Джерело: фейсбук-сторінка Ернеста Абубуллаєва

Фермер із Криму Ернест Абубуллаєв продемонстрував унікальний досвід сівби агрокультури взимку за наявності снігу. Декілька днів тому він посіяв коріандр у засніжене поле.

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Пряну культуру сіяли за температури -4°C, а площа посіву склала 320 га. Сіяли вдень та вночі, жодних добрив не вносили.

Термін сівби вважаю оптимальним, адже осінні посіви у нас не виживають, а весняні погано розвиваються. Загалом насіння коріандру довго сходить, тому січнева сівба має бути найкращою. Сівбу вели за технологією No-Till, — розповів Ернест Абубуллаєв.

Як відомо, кримські фермери відчувають велику нестачу води. Усі водосховища обміліли і не можуть забезпечити потреби людей. Крім того, як писав Агро 24, вода найбільшого водосховища Криму виявилася отруєною.