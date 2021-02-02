Для крымского фермера Эрнеста Абубуллаева снег не стал препятствием для посева кориандра. Культуру посеяли при 4-градусном морозе.

Источник: фейсбук-страница Эрнеста Абубуллаева

Фермер из Крыма Эрнест Абубуллаев продемонстрировал уникальный опыт посева агрокультуры зимой при наличии снега. Несколько дней назад он посеял кориандр в заснеженное поле.

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Пряную культуру сеяли при температуре -4°C, а площадь посева составила 320 гектаров. Сеяли днем и ночью, никаких удобрений не вносили.

Срок сева считаю оптимальным, ведь осенние посевы у нас не выживают, а весенние плохо развиваются. В общем семена кориандра долго сходят, поэтому январский сев должен быть лучший. Сеяли по технологии No-Till, – рассказал Эрнест Абубуллаев.

Как известно, крымские фермеры испытывают большую нехватку воды. Все водохранилища обмелели и не могут обеспечить потребности людей. Кроме того, как писал Агро 24, вода крупнейшего водохранилища Крыма оказалась отравленной.