Впродовж 2021 року Україна імпортувала свинини на 58,8 мільйона доларів. Останніми роками показник зростає, і, якщо тенденції збережуть, продовжить робити це у майбутньому.

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Головним постачальником м'яса в Україну стала Данія. Друге місце у списку зайняла Польща, трійку лідерів замкнули Нідерланди.

Що стосується продажу українського м'яса за кордон, то наші підприємці заробили у цьому напрямку 6,7 мільйона доларів.

Здорожчання електроенергії та кормів сильно б'є по українських підприємствах, через ці фактори вони не можуть конкурувати з імпортним товаром.