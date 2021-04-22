Кукурудза в портах знову подорожчала

Минулого тижня закупівельні ціни на кукурудзу в Україні підвищилися на 3-5 доларів/тонна та перетнули 250 доларів/тонна з доставкою в порт. Найдорожчою залишається кукурудза, сертифікована для поставки в Китай.

В Україні закупівельні ціни на кукурудзу в портах виросли на 100-150 гривень/тонна до 8050-8150 гривень/тонна, а премія за кукурудзу, сертифіковану на Китай, виросла на 3-4 доларів/тонна.

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Щоб скласти конкуренцію експортерам та придбати необхідні партії, переробники були змушені підняти ціни на 100-150 гривень/тонна до 7700-7800 гривень/тонна.

Китай залишається основним покупцем дорогої української кукурудзи. У сезоні 2020/21 станом на 16 квітня Україна експортувала 17,4 мільйонів тонн із прогнозованих 23-24 мільйонів тонн кукурудзи.

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