Кукурудза, як альтернативне джерело енергії

Одним з найцікавіших рішень у плані енергетики є переробка кукурудзи на біогаз, який буде йти на виробництво електроенергії. Про це повідомив операційний директор компанії HarvEast Руслан Мазуренко.

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Він зазначає, що Україна зараз стикається з нестачею енергоносіїв, яку не може покрити імпортом. У такому разі необхідно шукати альтернативні джерела енергії всередині країни. Вирощування кукурудзи на силос та її перероблювання на біогаз, який можна використовувати для виробництва електроенергії може стати одним з таких джерел.

Якщо подивитися на ситуацію з енергоносіями, у нас спостерігається дефіцит. Покрити цей дефіцит імпортом ми не можемо, тому повинні шукати всередині країни певні джерела. Ми можемо вирощувати кукурудзу на силос і отримувати біогаз, таким чином будемо отримувати електроенергію, яка необхідна для функціонування бізнесу зокрема,

– говорить Мазуренко.

Він також наголосив, що перероблювання кукурудзи на біогаз не тільки допоможе забезпечити бізнес електроенергією та стати ефективним способом боротьби з енергетичним дефіцитом, але й надасть можливість отримувати обігові кошти та наповнювати бюджет.

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