В Анталії вирощують особливі квіти. Їх вживання покращує сприйняття запахів та смаків.

В Анталії, що в Туреччині, вирощують унікальні квіти. Їх вживання створює відчуття ураження електричним струмом, що посилює сприйняття смаків та ароматів.

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Під час вживання відчувається легке поколювання, ніби удар електричним струмом. Такий ефект робить смакові рецептори чутливішими, ви будете відчувати смаки та аромати того, що їсте, більш інтенсивно. Ця квітка покращує смакове сприйняття, – розповів маркетинговий менеджер Бурак Акбулут.

"Електрична" квітка користується все більшим попитом серед кухарів у ресторанах та кафе по всьому світу. Вартість упаковки із 20 суцвіттями становить 10 турецьких лір, це приблизно 40 гривень.

Серед їстівних квітів є багато різних сортів. Зокрема, для споживання годяться фіалки, квіти квасолі, огірка, сливи, гарбузи, цибулі та огірка.

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