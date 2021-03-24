В Анталии выращивают особенные цветы. Их употребление улучшает восприятие запахов и вкусов.

В Анталии, что в Турции, выращивают уникальные цветы. Их применение создает ощущение поражения электрическим током, что усиливает восприятие вкусов и ароматов.

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Во время употребления чувствуется легкое покалывание, будто удар электрическим током. Такой эффект делает вкусовые рецепторы более чувствительными, вы будете чувствовать вкусы и ароматы того, что едите, более интенсивно. Этот цветок улучшает вкусовое восприятие, – рассказал маркетинговый менеджер Бурак Акбулут.

"Электричный" цветок пользуется все большим спросом среди поваров в ресторанах и кафе по всему миру. Стоимость упаковки из 20 соцветиями составляет 10 турецких лир, это примерно 40 гривен.

Среди съедобных цветов много разных сортов. В частности, для потребления годятся фиалки, цветы фасоли, огурца, сливы, тыквы, лука и огурца.

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