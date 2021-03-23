Цьогоріч українські аграрії відправили на експорт 14 мільйонів тонн пшениці. Це значно менше, аніж минулого року.

У поточному маркетинговому році Україна експортувала 14 мільйонів тонн пшениці. Цей показник на 20% менший за минулорічний.

До теми Різке падіння: експортні ціни на українську олію обвалилися

Станом на 22 березня обсяг експорту зарнових становив близько 34 мільйонів тонн. Це на 10,4 мільйонів тонн (або на 23%) менше порівняно з показником минулого маркетингового року. Тоді Україна експортувала 44,5 мільйони тонн продукції.

Обсяг експорту ячменю становив 4 мільйони тонн (-4%), жита – 1,7 тисяч тонн (-66%), кукурудзи – понад 15,4 мільйонів тонн (-31%). Експорт борошна впав на 64% і становить майже 96 тисяч тонн.

Українські господарства продовжують скорочувати поголів'я корів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні зменшилося поголів'я корів".