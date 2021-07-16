В Латвії через обмеження на в'їзд трудових мігрантів тонни урожаю залишились на полях

Латвійські фермери виростили дуже хороший урожай, але велика його частина так і залишиться на полях. Збирати ягоди та фрукти просто немає кому.

Цього року латвійські фермери зазнають колосальних збитків через брак працівників для збору врожаю. Аграрії скаржаться, що на полях залишаться тонни полуниці, вишні та чорниці.

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На поодиноких фермах штат збирачів укомплектований на половину, хоча в більшості випадків справи ще гірші. Фермери вже просили Міністерство землеробства Латвії полегшити в'їзд для трудових мігрантів. Відповідь чиновників – наймати безробітних. Як показала практика, це рішення не дало жодного позитивного ефекту. Виплати по безробіттю в Латвії перевищують заробітки на зборі врожаю, тож охочих працювати в полі не знайшлося.

Коли сезон закінчиться, фермери знову звернуться до чиновників, інакше агропромисловий комплекс країни зазнає шалених збитків.

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