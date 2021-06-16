Лещенка увільнили від виконання обов’язків уповноваженого президента з земельних питань

Міністра аграрної політики України Романа Лещенка увільнили від виконання обов’язків уповноваженого Президента України з земельних питань.

В указі президента №244/2021 йдеться:

Увільнити Лещенка Романа Миколайовича від виконання обов’язків Уповноваженого Президента України з земельних питань (поза штатом).

Це цілком логічний крок Володимира Зеленського. Торік Роман Лещенко був очільником Держгеокадастру, тому займав посаду уповноваженого президента із земельних питань. Але 17 грудня 2020 року Лещенка призначили міністром агрополітики.

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