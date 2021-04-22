Фрукти – це обов'язковий елемент раціону кожної людини. Який фрукт найбільш корисний для печінки – розповів лікар Анатолій Печенка.

За словами лікаря, для здоров'я печінки найкраще вживати фрукти оранжевого і червоного кольору. Вони містять у своєму складі багато каротину і пектину.

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Пектин, розчиняючись у воді, приймає гелеподібну форму, "в'яже" шкідливі речовини (пестициди, радіонукліди, важкі метали) і очищає від них організм.

Особливу увагу експерт радить звернути на абрикоси, тому що ці плоди збагачені каротином, який зміцнює імунну систему і знижує ризик інфекційних захворювань, а також вітамінами C, B, B1, E, магнієм, фосфором, залізом і калієм. Такий вітамінний склад допомагає виводити з організму токсичні речовини, підтримувати рівень холестерину в крові, а також поліпшити травлення.

Лікар додав, що при проблемах з печінкою краще вибирати кисло-солодкі сорти абрикосів. А ось уникати ці фрукти необхідно при гепатиті. Каротин абрикосів у таких хворих не засвоюється і може нашкодити.

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