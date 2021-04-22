Какой фрукт самый полезный для печени: вердикт врача
Фрукты – это обязательный элемент рациона каждого человека. Какой фрукт наиболее полезен для печени – рассказал врач Анатолий Печенка.
Источник:CommentsUA
По словам врача, для здоровья печени лучше всего употреблять фрукты оранжевого и красного цвета. Они содержат в своем составе много каротина и пектина.
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Пектин, растворяясь в воде, принимает гелеобразную форму, "вяжет" вредные вещества (пестициды, радионуклиды, тяжелые металлы) и очищает от них организм.
Особое внимание эксперт советует обратить на абрикосы, так как эти плоды обогащены каротином, который укрепляет иммунную систему и снижает риск инфекционных заболеваний, а также витаминами C, B, B1, E, магнием, фосфором, железом и калием. Такой витаминный состав помогает выводить из организма токсические вещества, поддерживать уровень холестерина в крови, а также улучшить пищеварение.
Врач добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. А вот избегать этих фруктов необходимо при гепатите. Каротин абрикосов у таких больных не усваивается и может навредить.
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