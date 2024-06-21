Коли подешевшає лохина

Директор КП "Добробут Захід", що на Прикарпатті, Микола Гришук розповів, що зараз на полях лише почали збирати лохину, і збирають її ще далеко не всі. Тепер вона коштує близько 300 гривень за кілограм. Варто очікувати зниження ціни вже за 2 – 3 тижні.

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Він зауважив, що цього року через ранні приморозки багато господарств, що вирощують лохину у східних регіонах, постраждали. Втім, на заході урожайність вдалося вберегти.

У цьому році ми впорались на відмінно, бо приморозки були значні. Обприскували ягоду і вдень, і вночі - до морозів і після. Використовували виключно біопрепарати. Тому очікуємо високу врожайність,

– зазначив експерт.

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Гришук також додав, що серед найбільш популярних в Україні сортів ранньої лохини наразі є "Дюк". Є ще середні сорти і пізні. У П'ядицькій громаді, що на Прикарпатті, перевагу надають сорту "Елліот".

Торік "Елліот" у нас довго не тримався, бо було дощове літо, і він дуже швидко дійшов. Ягода аж тріскала, тому варто було її швидко зібрати. А ось на Київщині цей сорт протримався до осені,

– говорить аграрій.

Комунальне підприємство "Добробут Захід" працює у П'ядицькій громаді Івано-Франківської області. У лютому тут розпочали органічну сертифікацію плантації лохини, що дасть можливість підприємству вийти на нові ринки збуту.

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