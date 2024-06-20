Більшість овочів упала в ціні

Згідно з дослідженнями аналітиків ринку, ціни на ранню капусту продовжили знижуватися – з 9 гривень до 8 гривень за кілограм. Також подешевшала стара цибуля – з 23 – 26 до 20 – 24 гривень. Ціни обвалились через те, що фермери активно почали збирати цибулю нового врожаю. Солодкий перець теж подешевшав зі 110 – 130 гривень до 50 – 130 гривень за кілограм.

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Ціни на зелень хоч і знижується потроху в ціні, але все не сильно поспішають падати. Середня ціна приблизно 100 – 150 гривень.

Деякі ж овочі не підтримали літню тенденцію до зниження цін, серед таких і морква. Ціни на неї через дефіцит підскочили вдвічі – з 16 – 23 гривень до 30 – 35 гривень за кілограм. Значно додала в ціні й рання картопля – з 10 – 25 гривень до 25 – 30. Ціни на огірки зненацька злетіли – з 25 – 45 гривень піднялися до 42 – 50.

Що з цінами на фрукти та ягоди

Ціни на полуницю істотно збільшилися. Виробники віддають популярну ягоду по 50 – 70 гривень, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 45 – 50 гривень. Варто зазначити, що на ринках полуниця торгується вже на рівні 100-150 гривень.

Значно впали оптові ціни на черешню – з 50 – 115 до 37 – 70 гривень за кілограм. Потроху знижуються ціни на лохину – з 400 – 420 гривень до 320 – 380, а малина і зовсім обвалилася в ціні – з 330 – 350 до 100 – 160.

Тенденції цін на інші продукти