Лохина суттєво впала в ціні: "винуватцем" став хороший урожай

Найдорожча ягода – лохина – стала більш доступною для покупців. Сезон тільки стартував, а ціна ягоди вже пішла донизу.

За останній тиждень ціна лохини суттєво впала. Показник знизився з 500 до 200 гривень за кілограм ягоди.

Цікаво В Україні збирають врожай у прискореному режимі: причини

Експерти пояснюють, що причиною такого різкого падіння став дуже хороший врожай ягоди. На ринок вийшло більше продукції, що зробило ціну більш приємною для покупців.

Аналітики переконані, що це не межа, і лохина продовжить дешевшати. В Україні суттєво зросли площі під ягодою, тому садівники будуть змушені й надалі опускати ціни.

За прогнозами, багато ягоди піде на експорт, але ціни на внутрішньому ринку залишаться на приємному для споживачів рівні.

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