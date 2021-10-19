На перший погляд, головна точка мережі "Сембікія" – це звичайний магазин з фруктами. Щоправда, ціни тут далеко не солодкі для покупців.

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Магазин дещо нагадує ювелірний салон, адже усі фрукти виставлені, неначе дорогоцінні експонати. Таке враження цілком слушне, адже ціни тут вражають.

Яблука Сека-ічі – "найкращий у світі" – коштують по 21 долару за штуку. Квадратний кавун тут коштує 212 доларів, а за пачку полуниці (12 штук) треба викласти 70 доларів.

За фруктове асорті з 6 фруктів треба заплатити 170 доларів. Диня юбарі коштує 160 – 260 доларів за штуку. Це найдорожчий фрукт у світі – одного разу на аукціоні її продали за 23,5 тисячі доларів.

Ціна яблук в Україні швидко падає. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Найнижча ціна за 3 роки: яблука стрімко дешевшають".