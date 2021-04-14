Цінова ситуація на ринку почала стабілізуватися. На думку посадовців, нового великого зростання цін очікувати не варто.

За даними Держстату, ціни на соціально значущі товари перестали зростати та почали стабілізовуватися. Подальше зростання в найближчому майбутньому експерти не прогнозують.

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За останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

До Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною. Зокрема, представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається. Представники НАЦУ "Укрцукор" також наголосили, що немає передумов для зростання ціни на цукор.

Плата за користування землею неабияк поповнює бюджет. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Плата за землю: до бюджету надійшло понад пів мільярда гривень".