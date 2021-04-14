Ценовая ситуация на рынке начала стабилизироваться. По мнению чиновников, нового большого роста цен ожидать не стоит.

По данным Госстата, цены на социально значимые товары перестали расти и начали стабилизироваться. Дальнейший рост в ближайшем будущем эксперты не прогнозируют.

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За последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

К Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Представители НАСУ "Укрсахар" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

Плата за пользование землей изрядно пополняет бюджет. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Плата за землю: в бюджет поступило более полумиллиарда гривен".