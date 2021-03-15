Масова загибель бичка в Азовському морі: вчені підозрюють паразитів
13-14 березня на узбережжі Азовського моря неподалік від Бердянська було виявлено багато мертвих бичків. Екологи кажуть, що причини смерті поки не встановлені.
Джерело:Pro.berdiansk
Епіцентром загибелі риби стало село Новопетрівка, що неподалік Бердянська. Науковці кажуть, що мор бичка, через який він вмирає найчастіше, у даному випадку малоймовірний через холодну погоду.
Берег всіяний мертвою рибою / Фото Pro.berdiansk
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Однією з причин загибелі може бути захворювання риби – зараження паразитами міксоспоридіями, – пояснює завідувач відділом аквакультури Інституту рибного господарства і екології моря Петро Кулик. – Ця хвороба робить бичка вразливим і легко доступним для хижаків. Ситуацію вже намагаються вивчити вчені.
Щоб встановити точну причину загибелі риби, пляжі і воду в районі Бердянська також перевірять на токсичні речовини.
Бички загинули в один період / Фото Pro.berdiansk
Останніми роками масові загибелі бичка в Азовському морі ставалися досить регулярно. Особливо в літній період, коли у воді критично зменшувався вміст кисню.
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