Массовая гибель бычка в Азовском море: ученые подозревают паразитов
13-14 марта на побережье Азовского моря недалеко от Бердянска было обнаружено много мертвых бычков. Экологи говорят, что причины смерти пока не установлены.
Источник:Pro.berdiansk
Эпицентром гибели рыбы стало село Новопетровка, что недалеко от Бердянска. Ученые говорят, что мор бычка, из-за которого он умирает чаще всего, в данном случае маловероятен из-за холодной погоды.
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Берег усеян мертвой рыбою / Фото Pro.berdiansk
Одной из причин гибели может быть заболевание рыбы – заражение паразитами миксоспоридиямы, – объясняет заведующий отделом аквакультуры Института рыбного хозяйства и экологии моря Петр Кулик. – Эта болезнь делает бычка уязвимым и легко доступным для хищников. Ситуацию уже пытаются изучить ученые.
Чтобы установить точную причину гибели рыбы, пляжи и воду в районе Бердянска также проверят на токсические вещества.
Бычки погибли в один период / Фото Pro.berdiansk
В последние годы массовая гибель бычка в Азовском море происходила достаточно часто. Особенно в летний период, когда в воде критически уменьшалось содержание кислорода.
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