13-14 марта на побережье Азовского моря недалеко от Бердянска было обнаружено много мертвых бычков. Экологи говорят, что причины смерти пока не установлены.

Эпицентром гибели рыбы стало село Новопетровка, что недалеко от Бердянска. Ученые говорят, что мор бычка, из-за которого он умирает чаще всего, в данном случае маловероятен из-за холодной погоды.

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Берег усеян мертвой рыбою / Фото Pro.berdiansk

Одной из причин гибели может быть заболевание рыбы – заражение паразитами миксоспоридиямы, – объясняет заведующий отделом аквакультуры Института рыбного хозяйства и экологии моря Петр Кулик. – Эта болезнь делает бычка уязвимым и легко доступным для хищников. Ситуацию уже пытаются изучить ученые.

Чтобы установить точную причину гибели рыбы, пляжи и воду в районе Бердянска также проверят на токсические вещества.



Бычки погибли в один период / Фото Pro.berdiansk

В последние годы массовая гибель бычка в Азовском море происходила достаточно часто. Особенно в летний период, когда в воде критически уменьшалось содержание кислорода.

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