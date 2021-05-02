Польські садівники розповідають, що втратили великі частини врожаю яблук, лохини та суниці. Про найбільші втрати заявляють ті, хто вирощує черешню, абрикос та сливу.

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Температура повітря минулого тижня у Польщі була критично низькою, але, як зазначають фахівці, основні виробничі регіони не постраждали. Окрім того, раніше багато садівників встановили системи захисту від заморозків, тобто втрат в них не буде.

Разом з тим фахівці повідомляють, що метою перебільшення втрат врожаю є підняття цін, адже ціна на фрукти та ягоди нижча, аніж минулого року, а запаси продукції ще доволі високі.

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