Менше добрив і швидке приготування: у Британії вивели новий сорт картоплі

Селекціонери продовжують роботу над виведенням нових рослин. Доктор Девід Нельсон похизувався своїм творінням – картоплею "Немо".

Картопля "Немо"

Над виведенням нового сорту картоплі дослідник працював довгих 6 років. Він мав на меті створити овоч, який матиме чудовий смак, але разом з тим зекономить час на приготування.

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Девіду вдалося створити природний гібрид шляхом схрещування смачного перуанського сорту швидкого приготування під назвою Inca Bella та популярного сорту салату з червоною шкіркою під назвою Franceline. Своє творіння він вирішив назвати "Немо".

Цей сорт потребує менше води та добрив у порівнянні з іншими. Що стосується приготування, то його треба смажити на 25% часу менше. Це саме стосується і запікання.

На смак цей сорт насичений та маслянистий, легкий та після обсмажування має хрустку скоринку.

Девід Нельсон та створена ним картопля / Фото Jerseyeveningpost