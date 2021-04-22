Мінекономіки хоче заборонити експорт соняшника: як урядовці аргументують рішення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує встановити нульовий обсяг квоти на експорт насіння соняшнику. Рішення має діяти в період з 15 травня до 30 вересня поточного року.

В пояснювальній записці ініціатори переконують, що "введення тимчасового режиму ліцензування та квотування експорту насіння соняшнику на рівні 0 тонн дозволить стабілізувати ціни на даний продукт в Україні".

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У міністерстві зазначають, що зараз попит на насіння соняшнику переробними підприємствами олійної галузі залишається високим. Внаслідок високої конкуренції за сировину як на внутрішньому, так і на світовому ринках ціни на насіння соняшнику з початку маркетингового періоду зросли більш ніж у 2,1 рази.

Висока ціна соняшнику на зовнішньому ринку спровокувала ріст експорту майже у 7 разів. Також чиновники повідомляють, що соняшникова олія подорожчала через ріст ціни насіння соняшнику.

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