Це – фейк! – Мінекономіки спростувало інформацію про розділення Держпродспоживслужби

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявило, що засідання Кабміну, на якому начебто ділили Держпродспоживслужбу, взагалі не було.

"Інформація ЗМІ щодо розділення Держпродспоживслужби є фейком" – новина з таким заголовком з’явилася на офіційному сайті Мінекономіки.

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Далі йде спростування публікацій на різних сайтах про те, що Кабмін вирішив розділити Держпродспоживслужбу.

Деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що начебто Держпродспоживслужбу розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров'я, Мінагрополітики та Мінекономіки, – йдеться у повідомленні міністерства. – Було повідомлено, що таке рішення начебто прийняв Кабінет Міністрів України на своєму закритому засіданні 4 лютого. Мінекономіки офіційно інформує, що жодного засідання Кабміну 4 лютого не було. Відповідно, жодних рішень урядом також не приймалось.

У міністерстві запевняють, що "Держпродспоживслужба залишається єдиним цілісним органом, який і далі виконуватиме свої функції, в тому числі, в рамках міжнародних зобов'язань України".

На останок, Мінекономіки попросило ЗМІ "уважно перевіряти факти і користуватися лише офіційними джерелами і достовірною інформацію, не вводячи нікого в оману".

Як, за чутками, хотіли поділити Держпродспоживслужбу?

Центральний орган санітарного благополуччя – орієнтовно повноваження мали відійти Мінприроди або Мінздоров’я.

Центральний орган з ветеринарної медицини – Мінагрополітика.

Центральний орган з безпечності харчових продуктів – Мінекорозвиток.

А от інформація про те, що в Україні вже незабаром з’явиться єдиний геопортал – цілком відповідає дійсності. Це підтвердив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24