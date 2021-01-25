Гризуни влаштували справжнє нашестя одразу в кількох австралійських штатах. Вони нищать врожаї, сільськогосподарське майно і комунікації.

Джерело: ВсеБудеАгро

Почалася "мишача чума", як називає ситуацію тамтешня преса, ще 7 місяців тому. Але нині нашестя досягло свого піку, вважають експерти.

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Австралійці роблять усе можливе, аби стримати і контролювати мишей, але ті поки що невгамовні. В деяких регіонах країни помічено близько 100-200 мишачих нір на гектар, що становить дуже серйозну загрозу.

Гризуни знищують не лише посіви та урожай, що зберігається в коморах, але й перегризають електричні та телефонні дроти, масово забігають у помешкання.

Дозволена отрута і відлякувальні пристрої не допомагають. Тому аграрії з нетерпінням чекають сильних дощів, які здатні залити нори і знищити більшу частину популяції мишей.

А що в Україні?

Тепла погода наприкінці минулого і на початку цього року призвела до того, що в деяких регіонах країни миші масово заполонили поля. Читайте про це в матеріалі Агро24 "Озимій пшениці на Донеччині загрожують миші".