Грызуны устроили настоящее нашествие сразу в нескольких австралийских штатах. Они уничтожают урожаи, сельскохозяйственное имущество и коммуникации.

Источник: ВсеБудеАгро

Началась "мышиная чума", как называет ситуацию местная пресса, еще 7 месяцев назад. Но сейчас нашествие достигло своего пика, считают эксперты.

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Австралийцы делают все возможное, чтобы сдержать и контролировать мышей, но те пока неугомонные. В некоторых регионах страны замечено около 100-200 мышиных нор на гектар, что составляет очень серьезную угрозу.

Грызуны уничтожают не только посевы и урожай, хранящейся в закромах, но и перегрызают электрические и телефонные провода, массово забегают в помещения.

Разрешенный яд и отпугивающие устройства не помогают. Поэтому аграрии с нетерпением ждут сильные дожди, которые способны залить норы и уничтожить большую часть популяции мышей.

А что в Украине?

Теплая погода в конце прошлого и в начале этого года привела к тому, что в некоторых регионах страны мыши массово заполонили поля. Читайте об этом в материале Агро24 "Озимой пшенице в Донецкой области угрожают мыши".