"Мышиная чума" поразила Австралию
Грызуны устроили настоящее нашествие сразу в нескольких австралийских штатах. Они уничтожают урожаи, сельскохозяйственное имущество и коммуникации.
Источник: ВсеБудеАгро
Началась "мышиная чума", как называет ситуацию местная пресса, еще 7 месяцев назад. Но сейчас нашествие достигло своего пика, считают эксперты.
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Австралийцы делают все возможное, чтобы сдержать и контролировать мышей, но те пока неугомонные. В некоторых регионах страны замечено около 100-200 мышиных нор на гектар, что составляет очень серьезную угрозу.
Грызуны уничтожают не только посевы и урожай, хранящейся в закромах, но и перегрызают электрические и телефонные провода, массово забегают в помещения.
Разрешенный яд и отпугивающие устройства не помогают. Поэтому аграрии с нетерпением ждут сильные дожди, которые способны залить норы и уничтожить большую часть популяции мышей.
А что в Украине?
Теплая погода в конце прошлого и в начале этого года привела к тому, что в некоторых регионах страны мыши массово заполонили поля. Читайте об этом в материале Агро24 "Озимой пшенице в Донецкой области угрожают мыши".
Источник: 24 канал
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