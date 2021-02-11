Міське городництво набирає все більших обертів. Воно неабияк сприяє покращенню екології.

Сьогодні у Лондоні налічується більше 12-ти офіційних місць для вирощування зелені, овочі та фруктів. Також зони для вирощування помідорів, салату та іншої зелені є в Амстердамі, Барселоні, Будапешті та інших європейських містах.

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За невелику плату тут можна провести пікнік і взяти участь у майстер-класах з вирощування в міських умовах.

Міська влада Парижа виділила під міські городи вже 30 гектарів. Згідно прогнозів, міське землеробство допоможе досягти нульових викидів шкідливих речовин.

Активно розвивати міське городництво взялася і Фінляндія. Цікаво, що попри суворий клімат вирощеної агропродукції вистачає не лише для власного вжитку, а й для продажу. Городи планують розташувати на дахах будинків, у дворах та навіть під землею. Зазначається, що більшість з таких дільниць не мають професійних систем зрошення та теплиць.

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