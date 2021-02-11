Городские огороды: новый агротренд захватывает Европу
Городское огородничество набирает все большие обороты. Оно во многом способствует улучшению экологии.
Источник:Comments.ua
Сегодня в Лондоне насчитывается более 12-ти официальных мест для выращивания зелени, овощи и фруктов. Также зоны для выращивания помидоров, салата и другой зелени есть в Амстердаме, Барселоне, Будапеште и других европейских городах.
Интересно В Италии создали сорт яблока с длительным сроком хранения
За небольшую плату здесь можно провести пикник и принять участие в мастер-классах по выращиванию в городских условиях.
Городские власти Парижа выделили под городские огороды уже 30 гектаров. Согласно прогнозам, городское земледелие поможет достичь нулевых выбросов вредных веществ.
Активно развивать городское огородничество взялась и Финляндия. Интересно, что несмотря на суровый климат выращенной агропродукции хватает не только для собственного потребления, но и для продажи. Огороды планируют разместить на крышах домов, во дворах и даже под землей. Отмечается, что большинство из таких участков не имеют профессиональных систем орошения и теплиц.
Поделиться новостью