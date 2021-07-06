Місячний посівний календар на липень 2021 року городника і садівника

Липень – середина літа і найспекотніша пора року. У цей період триває активний розвиток усіх рослин, формування плодових зав’язей. Перелік справ для садівників та фермерів не зменшується. Необхідно своєчасно обприскувати плодовий сад від шкідників, займатися окуляризацією, готувати живці та підгодовувати газон.

Садові культури потребують регулярного поливу та розпушування. У липні кущі та дерева заповнюються плодами. У цей період основним завданням садівника є не допустити пересихання ґрунту та забезпечити рослини необхідними органомінеральними елементами.

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Фаза Місяця, що спадає

Початок спуску місяця. Фаза Місяця, що спадає триває 11 – 12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження. Цей час сприятливий для посадки коренеплодів, збору, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, кореневих підгодівль, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими і не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо "коріння", декоративних рослин;

розпушення;

прополювання (найкраще протягом останніх 3 – 4 днів фази);

обрізка зарослих рослин;

видалення полуничних вусів

косіння газону (для затримки зростання);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля "коренеплодів"" та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

зрізання квітів;

збір фруктів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

Не рекомендується садити.



Місячний посівний календар на липень 2021 року / Фото Unsplash

1 – 2 липня

Обрізка дерев у ці дні для них пройде безболісно. Чудовий час для внесення добрив для зернових, овочів та фруктових дерев. Період сприятливий для орання та розпушування ґрунту. У ці дні ви можете прополювати та мульчувати посадки. Сприятливий період для заготівлі сіна та дров на зиму. З найбільшою користю будуть обприскані посадки від шкідників. Для зберігання необхідно збирати коренеплоди, включаючи картоплю. Полиці льохів, вимиті в ці дні, не змокнуть і не запліснявіють.

3 – 7 липня

Ваша боротьба зі шкідниками, які населяють землю, закінчиться безсумнівною перемогою. Всі види посаджених коренеплодів прекрасно приживуться. Добре проходить вкорінення саджанців дерев і кущів. Сприятливий період для обрізки дерев і чагарників. Сіно, скошене в ці дні, буде добре доглядати. Чудовим ефектом на коренеплоди стануть підгодівлі. Квіти, зрізані для букета в дні теляти, довго стоятимуть у воді. Сприятливий період для закладки компостних куп. Можна збирати коренеплоди.

Не рекомендується висівати й садити в ці дні. Бур’ян і проріджені насадження довго не будуть заростати бур’янами. Земля корисна для глибокої оранки, обробки та мульчування. Перекошена в ці дні трава довго не буде рости. Обробка, проведена в ці дні проти наземних шкідників, буде найбільш корисною. У цей період необхідно обприскувати плодові дерева, видаляти зайві пагони. Період хороший для підживлення квітів, але не для поливу. Овочі та гриби, які ви готували до посухи в ці дні, будуть зберігатися довго. Гарний час для заготівлі дров.

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8 липня

Можливий посів озимих культур, висадка цибулинних квітів. Гарний час для боротьби з наземними шкідниками. Можна копати в ґрунті. Сприятливий період для посадки картоплі ранніх сортів, буряка, моркви, редиски та редиски, капусти (добре сирних головок). У ці дні потрібно готувати соки та вино, сушити ягоди та гриби. Фруктові дерева легко перенесуть процедуру обрізання. Гарний час для підживлення квітів.



Підживлення квітів у саду / Фото Unsplash

Фаза молодого Місяця

Фаза молодого Місяця триває три дні. Місяця на небі не видно. Але сили його притягання максимальні. Отже, насиченість соків, а також активність біополя у коренях та біля основи стовбурів є найкращими – це сприятливий час для збору коренеплодів та насіння. У ці дні слід уникати пошкодження коренів (посадити, пересадити, розпушити ґрунт). Верхня, надземна частина рослини замерзає, циркуляція соків припиняється і зростає. Хороший полив додає рослині нових сил. У цей період найбільш ефективно боротьба з бур’янами та шкідниками. Всі роботи з рослинами слід проводити за день до молодика і на наступний день після нього. У день молодика їх краще не чіпати.

Прийнятні види робіт:

обрізка рослин;

знищення бур’янів;

обприскування від шкідників;

видалення хворих і засохлих гілок;

прищиплені рослини;

проріджування;

полив в посушливу погоду;

збір коренеплодів;

збір насіння;

додаткове підживлення, особливо позакореневе.

Не рекомендується:

висівати (за винятком насіння, що довго проростає);

посадка, пересадка будь-яких рослин;

глибоке розпушування в кореневій зоні (щоб уникнути їх пошкодження);

щеплення (погане виживання);

рясний полив.

9 – 14 липня

Дотримуйтесь рекомендацій, описаних для фази молодого Місяця.

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Фаза Місяця, що зростає

Початок зростання Місяця. Фаза Місяця, що зростає триває 11 – 12 днів. У цей період активність біополя спрямована від коренів до гілок та листя рослини, і, таким чином, спонукає насіння набрякати і проростати, а також сприяє зростанню "вершин". Коріння менш болісно реагують на пошкодження, знижується рівень їх виживання. Енергія та соки рухаються від коріння вгору – до стебел та листя, сприяючи росту та розвитку надземної частини рослин, формуванню нового саджанця. Рослинам потрібно більше води та живлення, тому в цей період потрібно поливати частіше, включаючи купи компосту.

Прийнятні види робіт:

посів, посадка та пересадка швидкорослих "бадилля" – однорічні рослини з їстівною наземною частиною, які дають насіння поза шкаралупою (без плодів), наприклад – зелень та капуста (наприклад, салат, спаржа, шпинат, лист селери, брокколі, капуста, цвітна капуста, ендівія);

посів, посадка та пересадка огірків, пряних культур, однорічних квітів, троянд, трав, а також коренеплодів та цибулинних;

укладання дерну;

пересадка в горщики зокрема таких трав: анісу, базиліка, червоного справжнього, борщівника, кропу, майорану, листя петрушки;

розпушення;

прополювання

проріджування розсади;

мінеральна підгодівля;

різання живців;

обрізка;

щеплення;

окулірування;

зрізання квітів;

скошування трави;

збір фруктів.

Найкращий період для посіву, посадки та пересадки всіх видів рослин. Рослини та газони для посіву доводиться глибоко копати. Посіяна в ці дні трава буде неухильно рости. Добрива вносити не можна.



Що можна і не можна робити в саду у липні / Фото Unsplash

15 – 18 липня

Можна садити бобові (квасоля, горох, сочевиця, соя), перець, баклажани, щавель, коріандр, крес-салат, листова гірчиця, шпинат, кріп, зелень, квіти настурції, клематис. Можна висаджувати розсаду середньостиглих сортів білокачанної капусти. Гарний час для вкорінення полуничних вусів. Висаджені в ці дні дерева сливових, вишневих, абрикосових, вишневих слив добре приживуться. Сприятливий період для посадки, ділення та пересадки квітів. Користь барвників добрив. У дні луски можна зрізати і сушити зелені овочеві культури.

Це найкращий час для боротьби зі слимаками. Цей період сприяє посадці помідорів, огірків, гарбузів, кабачків, цвітної капусти, кущової квасолі, полуничних вусів. Можна висіяти насіння дворічних рослин або пікірувати їх саджанці. Розпушування ґрунту і полив дадуть відмінні результати. Успішно обрізані та щеплені плодові дерева. Але навесні в дні скорпіона висушені гілки краще не вирізати. Можна попрацювати над зміцненням берегів водойми, струмка або канави – береги не будуть обсипатися.

19 – 20 липня

Сприятливий період для посадки помідорів та огірків, а також усіх рослин, що тягнуться вгору (горох, квасоля, хміль, виноград, плющ, плетисті троянди тощо). Можна удобрювати овочі наземними фруктами, а також плодовими деревами. Не зашкодить обрізання сухих гілок біля дерев та кущів.

21 – 22 липня

Можна посіяти насіння капустяного салату, помідор і перець. Вигідно робити посадки на зиму. Можна садити дерева і чагарники. Ви можете збирати урожай, який довго не розраховуєте зберігати.

23 – 24 липня

На Місяці, що зростає у воді краще нічого не робити на своїй ділянці – це вкрай несприятливий період для роботи в саду та городі. При необхідності можна підгодувати, а також пересадити квіти.



Пересаджуйте квіти у фазі Місяця, що зростає / Фото Unsplash

Фаза повного Місяця

Фаза повного Місяця триває три дні, коли вся діяльність біополя зосереджена у надземній частині рослин, а коріння не має енергії. Життєдіяльність рослин найбільш інтенсивна в повний місяць, вони поглинають набагато більше води, ніж зазвичай, насіння поглинають більше вологи з грунту. У квітах, плодах і стеблах рослин накопичується найбільша кількість енергії. У повний місяць найбільш соковиті, корисні плоди, але вони не придатні для зберігання. Життєздатність і вкорінення коренів у цей період значно знижуються. А інтенсивно розвиваються надземні частини рослин. Наприклад, гарбуз дуже швидко росте, збільшуючись майже на сантиметр за день.

Прийнятні види робіт:

зрошення;

розпушення;

підгортання;

прополювання;

проріджування розсади;

додаткове підживлення (мінеральне);

боротьба з бур’янами та шкідниками;

обприскування;

мульчування;

збирання врожаю (не для зберігання), особливо бадилля, насіння, лікарських рослин;

зрізання квітів.

Не рекомендується:

посадка (крім картоплі);

трансплантація;

розмноження діленням коренів;

обрізка;

пасинкування.

25 – 26 липня

Дотримуйтесь рекомендацій, описаних для фази повного Місяця.

Фаза Місяця, що спадає

Початок спуску місяця. Фаза Місяця, що спадає триває 11 – 12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження. Цей час сприятливий для посадки коренеплодів, збору, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, кореневих підгодівль, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими і не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо "коріння", декоративних рослин;

розпушення;

прополювання найкраще протягом останніх 3 – 4 днів фази;

обрізка зарослих рослин;

видалення полуничних вусів

косіння газону (для затримки зростання);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля "коренеплодів" та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

зрізання квітів;

збір фруктів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

Не рекомендується садити.

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27 липня

Сприятливий період для збору овочів, фруктів, трав, які підлягають сушці. Можна садити картоплю та інші коренеплоди. Це хороший період для приготування соків та вин. На газонах, скошених в цей період, трава довго не буде рости. Не працюйте в ці дні, використовуючи воду. Для консервування – невдалий період. Дрова, заготовлені в ці дні, швидко згниють.

28 – 29 липня

Обрізка дерев у ці дні для них пройде безболісно. Чудовий час для внесення добрив для зернових, овочів та фруктових дерев. Період сприятливий для орання та розпушування ґрунту. У ці дні ви можете прополювати і мульчувати посадки. Сприятливий період для заготівлі сіна та дров на зиму. З найбільшою користю будуть обприскані посадки від шкідників. Для зберігання необхідно збирати коренеплоди, включаючи картоплю. Полиці льохів, вимиті в ці дні, не змокнуть і не запліснявіють.

30 – 31 липня

Ваша боротьба зі шкідниками, які населяють землю, закінчиться безсумнівною перемогою. Всі види посаджених коренеплодів прекрасно приживуться. Добре проходить вкорінення саджанців дерев і кущів. Сприятливий період для обрізки дерев і чагарників. Сіно, скошене в ці дні, буде добре доглядати. Чудовим ефектом на коренеплоди стануть підгодівлі. Квіти, зрізані для букета в дні теляти, довго стоятимуть у воді. Сприятливий період для закладки компостних куп. Можна збирати коренеплоди.