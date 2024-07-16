Проти України можливе вжиття лімітних заходів

Невдовзі Україна досягне граничного ліміту у безтарифній торгівлі з ЄС медом, кукурудзою і курятиною. Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з сільського господарства й рибальства заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

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Я задоволений, що сьогодні під час дискусії по Україні країни-члени, в цілому, висловили позитивні думки про нові АЗТ, та про запобіжні захисні заходи, що були введені. Це була ініціатива єврокомісара із сільського господарства, – представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів – для цукру, яєць та вівса,

– сказав єврокомісар з питань сільського господарства Войцеховський.

За словами єврокомісара, в ЄС спостерігають за ситуацією щодо інших чутливих продуктів. Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89 відсотків від лімітів, кукурудза – 67 відсотків, та курятина – 59 відсотків.

Також він зауважив, що дорікання частини європейських політиків та європейської громади на адресу Спільної сільськогосподарської політики ЄС у тому, що вона спрямована на скорочення власного виробництва та на подальше збільшення залежності від імпортованих продуктів, є безпідставними. ЄС був і залишатиметься найбільшим експортером сільськогосподарських товарів у світі.

Войцеховський зазначив, що минулого року позитивне сальдо ЄС у торгівлі аграрною продукцією сягнуло рекордних 70 мільярдів євро. Цього року цей рекорд може бути подоланий, оскільки лише за перший квартал такий позитивний баланс ЄС у торгівлі із третіми країнами вже склав 18 мільярдів євро.