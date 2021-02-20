Молоко з ячменю: унікальний продукт не поступається в смаку та поживності тваринному

Компанії Take Two Foods вдалося створити молоко з пивного ячменю, яке має такий самий смак та набір поживних речовин, що й тваринна продукція.

Дочірня компанія AB InBev Take Two Foods створила із пивоварного ячменю рослинне молоко зі смаковим профілем та вмістом поживних речовин, що максимально відповідають тваринному продукту.

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У ячмінному молоці є білок (від 5 до 8 грамів), вітамін D, кальцій. Окрім того, йому притаманний вершковий смак. Рівень калорійності варіюється залежно від смаку – від оригінального несолодкого до ванільного та молочного шоколаду зі вмістом 12 грамів цукру на 100 мл.

Take Two Foods виготовляє інноваційний продукт із високорозчинної протеїнової суміші EverPro BR EverGrain, яка містить 85% білку з ячменю та рису.

Новий продукт добрерозчинний та має кремову текстуру. Його можна пити, додавати у смузі, каву чи випічку.

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