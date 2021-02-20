Компании Take Two Foods удалось создать молоко из пивного ячменя, которое имеет такой же вкус и набор питательных веществ, и животные продукты.

Дочерняя компания AB InBev Take Two Foods создала с пивоварного ячменя растительное молоко из вкусовым профилем и содержанием питательных веществ, максимально отвечающим животному продукту.

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В ячменной молоке есть белок (от 5 до 8 граммов), витамин D, кальций. Кроме того, ему присущ сливочный вкус. Уровень калорийности варьируется в зависимости от вкуса –от оригинального несладкого к ванильному и молочному шоколаду с содержанием 12 граммов сахара на 100 мл.

Take Two Foods производит инновационный продукт из высокорастворимой протеиновой смеси EverPro BR EverGrain, которая содержит 85% белка из ячменя и риса.

Новый продукт хорошо растворимый и имеет кремовую текстуру. Его можно пить, добавлять в смузи, кофе или выпечку.

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