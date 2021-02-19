Український цукор найдорожчий у світі
Ціна на цукор в Україні на 30-40% перевищує світові показники, а на імпорт продукції діє заборонне мито.
Джерело:Українські Новини
Як розповів голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, ціна на цукор в Україні декілька місяців на 30-40% перевищує світовий показник. Через це ціни на кондитерські вироби виросли щонайменше на 10%.
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Причини різні. Зокрема, це і світові тренди зростання цін на сировину АПК в умовах незрозумілих прогнозів подальшого впливу пандемії на світову економіку. Україна повторює світові сировинні цінові тренди, але з нашою внутрішньоукраїнською специфікою. Наприклад, ціна на цукор в Україні кілька місяців є на 30-40% вищою за світові ціни. Можна було б імпортувати цукор, але заважає заборонне мито, — сказав він.
Також Олександр Балдинюк розповів, що те саме стосується і зерна. Багато країн завбачливо закуповують пшеницю, жито, масло, щоб потім здійснювати товарні інтервенції, пом’якшуючи цінові диспропорції на внутрішніх ринках.
Україна експортує мільйони тонн зерна і фактично скасувала можливість застосування товарних інтервенцій. Внаслідок цього попри профіцит зерна його ціна тримається на дуже високому рівні.
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