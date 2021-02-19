Ціна на цукор в Україні на 30-40% перевищує світові показники, а на імпорт продукції діє заборонне мито.

Як розповів голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, ціна на цукор в Україні декілька місяців на 30-40% перевищує світовий показник. Через це ціни на кондитерські вироби виросли щонайменше на 10%.

Цікаво Курятина "з пробірки": скільки коштуватиме лабораторне м'ясо ізраїльської компанії

Причини різні. Зокрема, це і світові тренди зростання цін на сировину АПК в умовах незрозумілих прогнозів подальшого впливу пандемії на світову економіку. Україна повторює світові сировинні цінові тренди, але з нашою внутрішньоукраїнською специфікою. Наприклад, ціна на цукор в Україні кілька місяців є на 30-40% вищою за світові ціни. Можна було б імпортувати цукор, але заважає заборонне мито, — сказав він.

Також Олександр Балдинюк розповів, що те саме стосується і зерна. Багато країн завбачливо закуповують пшеницю, жито, масло, щоб потім здійснювати товарні інтервенції, пом’якшуючи цінові диспропорції на внутрішніх ринках.

Україна експортує мільйони тонн зерна і фактично скасувала можливість застосування товарних інтервенцій. Внаслідок цього попри профіцит зерна його ціна тримається на дуже високому рівні.

У США винайшли сорти полуниці, які мають великий урожай та чудові смакові якості. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Смачна полуниця з високою врожайністю: у США вивели два нові сорти ягоди".