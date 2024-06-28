Морква продовжує дешевшати

Через збільшення пропозиції моркви на ринку, виробники змушені знижувати ціни в цьому сегменті практично щодня.

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Станом на кінець червня фермери відвантажують моркву врожаю 2024 року за ціною 28 – 35 гривень за кілограм (0,69 – 0,86 доларів за кілограм), що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Через збільшення пропозиції на ринку, виробники змушені знижувати ціни в цьому сегменті практично щодня.

Основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції ранньої моркви на тлі доволі стриманого попиту в цьому сегменті. Наразі ціна на моркву врожаю 2024 року на українському ринку вже в середньому на 48% нижча, ніж наприкінці червня 2023 року.

Водночас фермери зазначають, що в міру зростання пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься й надалі, що змушує фермерів уже зараз замислюватися про подальше зниження цін у цьому сегменті,

– повідомляють аналітики.

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