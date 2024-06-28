Морква продовжує дешевшати
Через збільшення пропозиції моркви на ринку, виробники змушені знижувати ціни в цьому сегменті практично щодня.
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Станом на кінець червня фермери відвантажують моркву врожаю 2024 року за ціною 28 – 35 гривень за кілограм (0,69 – 0,86 доларів за кілограм), що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Через збільшення пропозиції на ринку, виробники змушені знижувати ціни в цьому сегменті практично щодня.
Основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції ранньої моркви на тлі доволі стриманого попиту в цьому сегменті. Наразі ціна на моркву врожаю 2024 року на українському ринку вже в середньому на 48% нижча, ніж наприкінці червня 2023 року.
Водночас фермери зазначають, що в міру зростання пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься й надалі, що змушує фермерів уже зараз замислюватися про подальше зниження цін у цьому сегменті,
– повідомляють аналітики.
В Україні стрімко дешевшають овочі: яка причина
- За минулий тиждень в Україні сильно подешевшали деякі овочі та сезонні ягоди, знижка досягає 20 – 30 гривень у порівнянні з попереднім тижнем.
- Здешевлення овочів пов'язане зі стартом збору ранніх сортів, що призвело до падіння цін на овочі минулорічного врожаю.
- Ціни на ранню моркву, картоплю, томати та зелень значно знизилися, в той час як деякі фрукти, такі як черешня та абрикос, продовжують дорожчати.